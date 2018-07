La comunicación política que echo en falta en Pedro Sánchez

La comunicación política ética, basada en la verdad, la honestidad y la transparencia es imprescindible hoy día. No solo porque sea lo correcto, sino también porque es lo que exigen los votantes. De momento Pedro Sánchez ha cometido varios «errores» en ese sentido, pero debe tener en cuenta que los simpatizantes socialistas no le perdonarán que desperdicie esta oportunidad. ¿Por qué no ha dado ruedas de prensa? Un error de sus asesores que puede acabar saliendo caro.