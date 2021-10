En Comú enmienda a Igualdad y defiende el libre ejercicio de la prostitución

En Comú Podem, integrado en Unidas Podemos, enmendará la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, diseñada por el Ministerio de Igualdad, para que no se penalice a quien ejerza proxenetismo "no coactivo" (no violento) o se beneficie del alquiler de pisos para ejercer la prostitución -la tercería locativa. En una enmienda, En Comú Podem defiende que reformar el Código Penal para introducir esta figura de la tercería locativa -como recoge la conocida ley del sí es sí- "mantiene e incluso refuerza la falta de consideración hacia...