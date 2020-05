Compromís avisa que la relación con PSOE y Podemos "ha cambiado" y se muestra decepcionado con Pablo Iglesias

Joan Baldoví ha confirmado que el Gobierno ya no tiene el apoyo de Compromís para prolongar el estado de alarma y ha exigido abrir una negociación bilateral con el Gobierno porque ya no cuenta con el apoyo de su formación y porque la relación con el PSOE y con Unidas Podemos "ha cambiado". Es más, ha insistido en tachar de "inaceptable" la actitud de la ministra de hacienda y considera "decepcionante" que fuera aplaudida en el Congreso por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "No me lo esperaba de Iglesias, sinceramente".