Comprar un motel para espiar a tus huéspedes y llamar al maestro del Nuevo Periodismo para contárselo

A principios de 1980, el periodista Gay Talese recibió una carta de un hombre con matasellos de Colorado. El reportero ya era una institución y una de las firmas estrella de The New York Times. Nada de raro tendría que alguien quisiera ofrecerle una historia jugosa. Y ésa lo era. La carta pertenecía a Gerald Foos, un sujeto que había comprado un motel para espiar a sus huéspedes. Tras leer la carta -no era cualquier misiva, ni Floos cualquier fuente-, Talese viajó a Colorado. Sentados dentro de coche, y tras firmar un documento de...