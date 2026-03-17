La compra de la película “Melania” por parte de Amazon es investigada por posible soborno [ENG]

Los legisladores demócratas están cuestionando a Amazon por las preocupaciones de que el acuerdo de su estudio cinematográfico para el documental de la primera dama Melania Trump no haya cumplido con las leyes federales contra el soborno. En una carta del 15 de marzo dirigida al director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, compartida en exclusiva con USA TODAY con antelación, la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y otros legisladores pidieron a Amazon que respondiera a preguntas sobre cómo se llegó a ese acuerdo.