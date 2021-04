¿Compensa repostar muchas veces poco, o pocas veces mucho?

Me ha llamado la atención el cambio de patrón de la gente a la hora de repostar, y que ahora se lleva más lo de echar 6, 10, 12 o los que sean euros, en vez de llenar el depósito. No soy partidario. Para empezar, el ahorro de peso no compensa, estamos hablando de poca diferencia, y cuanto más vacío va el depósito, mayor es la evaporación del combustible y la degradación de su contenido. Cuanto más calor hace, peor. Si solo hay dinero para llenar una vez en todo el mes, hay que buscarse la forma de que dure todo el mes el depósito.