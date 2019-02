¿Compraste el discurso de las transnacionales de la agroindustria? Te invito a descartarlo, es basura no reciclable

No es comparable el fitomejoramiento como se hace desde la antigüedad a las actuales técnicas de transgenia: ya que no se trata de desarrollar un tratado nos vamos a restringir de manera sintética a las tres principales razones: 1) En las técnicas ancestrales el cruce genético se hacía solo entre especies vegetales, por lo general incluso dentro de la misma familia botánica, la transgénia no tiene este límite, de ninguna manera es lo mismo cruzar dos tipos de tomate o cruzarlos con tabaco o fhysalis que agregarles genéticas e pezcado o medusas.