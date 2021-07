¿Por qué las compañías de agua de Inglaterra están bombeando una marea de aguas residuales? Porque ellos pueden (Eng)

Lo notable no es que una compañía de agua vertiera consciente y deliberadamente miles de millones de litros de aguas residuales sin tratar en el mar para reducir sus costos. Lo notable es que la Agencia de Medio Ambiente lo investigó y lo procesó. Todos los días, las compañías de agua vierten toneladas de suciedad sin procesar en los ríos y mares de Inglaterra, y el gobierno no hace nada. Las empresas de agua calculan que es más barato pagar las multas de limpieza y reparación. El sistema está roto, a los gobiernos no les importa...