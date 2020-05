¿Cómo voy a colgar una bandera de España en el balcón, si nos la han robado?

"Cuando la bandera no se utiliza para defender a un país sino para defender unas ideas políticas, le estás robando la bandera al resto de compatriotas que no piensan como tú. Aunque, viendo las últimas protestas, a veces puede parecer que una parte de los españoles quiere que el resto se avergüence del símbolo nacional. O no quiera lucirlo porque ya no representa a toda España". Artículo de opinión de la periodista Carme Chaparro.