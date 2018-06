Cómo vencí al sedentarismo

Hace unos diez años estuve de baja porque, tras años de trabajo extra, mi cuerpo había dicho «basta». (...) Finalmente, el traumatólogo descartó un problema irreversible y recetó sesiones de fisioterapeuta, en especial, en piscina. Me recomendó que en general hiciera ejercicio, ganese movilidad, y bajara de peso. Pero después de tantos años de fisioterapia, no creía que fuera a resolver nada. Quería una alternativa y me animé, ahora sí, a utilizar las sesiones con el entrenador. Y esta fue la mejor decisión que he tomado en años.