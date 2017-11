Cómo solventar los problemas de atasco y contaminación sin pasar por lo común

Te voy a proponer una manera de solucionar el tráfico en tu ciudad y de paso salvar el mundo. Así es, tú puedes hacer ambas cosas ¡a la vez! Y te prometo que no te va a costar demasiado esfuerzo. Lo que te propongo es que un día a la semana no vayas a trabajar en coche/moto (...) De golpe y porrazo dejas de emitir un 20% de tus gases nocivos. Es la mitad de lo que se ha comprometido a reducir la UE. La mitad del trabajo está hecho y la UE no ha prohibido (aún) nada.