Cómo sobrevivir en un ascensor en caída libre [ENG]  

La situación es acongojante ¿Qué harías? En base al consenso de científicos e ingenieros esto es lo que debes hacer. Lo primero, no saltes. Al saltar antes del impacto sólo reduces la velocidad en 3km/h y eso no te salvará la vida. Además puedes chocarte con el techo. Los maniquíes nunca han resultado bien parados cuando se hace la prueba. Segundo: No te mantengas en pie. Lo que tienes que hacer es acostarte en el suelo en decubito supino y proteger tu cabeza con las manos. No es la panacea pero es la única forma de que sobrevivas.