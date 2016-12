¿Cómo sería tu vida si no pudieras masturbarte?

11 meneos 91 clics

¿Te imaginas que no pudieras tocar tu cuerpo? ¿Te imaginas tener sensibilidad en cada uno de tus poros, desear acariciarte, sentir la imperiosa necesidad de masturbarte, y no poder hacerlo porque no puedes moverte? Esta es la situación de millones de personas, millones de personas que reciben apoyos diarios para asearse, vestirse o alimentarse, pero que tienen una sexualidad ausente de esta lista de “necesidades”.