Cómo ser de izquierdas

Ante los últimos y desconcertante episodios vividos por la izquierda en nuestro país, son muchos los lectores y lectoras que nos han escrito en busca de consejo. ¿Estoy siendo un buen progresista? ¿Es mi casa lo suficientemente pequeña para dar lecciones de ética por Twitter? ¿Me he vuelto de derechas con la edad y no me he dado cuenta? A continuación, te presentamos una serie de claves para vivir tu vida como un auténtico izquierdista.