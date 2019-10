¿Cómo se "selecciona", realmente, a los conductores VTC?

Me piden el DNI, 2 años de carnet de conducir y no tener antecedentes en delitos sexuales. Cuando toca escanear el carnet... “¡Uy, pues no lo he traído, qué despiste!”. Nada, no pasa nada. Ya cuando llegue a casa, que lo envíe, me dicen. Me preguntan por la experiencia laboral. Respondo que ninguna. En nada. No he trabajado en mi vida. Con mis ta y tantos… Nunca. “No hay ningún problema”, me responden. Y comienzan a detallarme las condiciones de la oferta.