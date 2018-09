Cómo reconocer una película porno, según Umberto Eco

No sé si habréis tenido nunca la experiencia de ver una película pornográfica. No me refiero a películas que contienen elementos de erotismo, me refiero a películas pornográficas, cuya única y verdadera finalidad es provocar el deseo del espectador. A veces, se debe decidir si una película ha sido producida con finalidad de expresar ciertos conceptos o ideales estéticos o si es pornográfica. Pues bien, hay un criterio para decidir si una película es pornográfica o no, y se basa en el cálculo de los tiempos muertos.