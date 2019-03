Cómo quemar más grasa entrenando

Puede parecer que la pérdida de peso graso es directamente proporcional a la duración e intensidad del entrenamiento, y sin embargo no tiene porque ser así. No por hacer más tiempo y aplicar más intensidad la pérdida de peso tiene que ser mayor. En el artículo vas a encontrar un caso real de dos ciclistas que realizan distintos entrenamientos y a unas intensidades y tiempos muy distintos, y aunque no podemos conocer con exactitud la pérdida de peso graso de cada uno de ellos, después del análisis, seguro que vas a tener las ideas más claras.