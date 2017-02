Cómo el pene de Conan puede mejorar el mundo de los videojuegos

La aventura de supervivencia en mundo abierto 'Conan Exiles' estrenaba en Steam una versión de prueba. No se habló de la interesante aproximación al universo de Robert E. Howard. No se subrayó la libertad del jugador, la interesante dirección de arte ni del diseño de personajes. Se destacó el pene de Conan. Y la verdad, nada que objetar, su atributo es lo más grande (metafórica y literalmente) que puede brindar este título a la industria de los videojuegos. ¿Una afirmación exagerada? Teniendo en cuenta la deriva de la industria, quizá no tanto.