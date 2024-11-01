Cómo el multilateralismo aún puede salvar el orden mundial [en]

Las acciones de Estados Unidos en Venezuela e Irán, que han priorizado la fuerza sobre el diálogo, desafían el orden internacional basado en reglas. Mientras algunos argumentan que este orden está colapsando, otros enfatizan la importancia de reforzarlo, en particular los estados pequeños y medianos. Las potencias multilaterales, como Brasil e Indonesia, deben liderar los esfuerzos para adaptar el sistema a un mundo multipolar, equilibrando el pragmatismo con el compromiso con los valores universales y el derecho internacional.