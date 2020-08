Cómo el maní pasó de ser ofrenda para los dioses a comida de pobres

Es difícil imaginarse el mundo antes del siglo XVI, particularmente a la hora de comer. Los italianos cocinaban sin tomate; ningunas papas eran francesas; los húngaros no tenían páprika; los orientales no sabían cuán feroz podía ser el picante y los suizos no se vanagloriaban de su chocolate. Plantas nativas de América todas, fueron llegando a las ollas de Europa, África y Asia poco a poco después de que Cristóbal Colon se topara con el continente y transformaron culturas.