¿Sabía que cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca tenía todo preparado para expulsar a su esposa tras una pelea? ¿Y que uno de sus partidarios fue detenido como sospechoso de amenazar con asesinar a miembros del Congreso? Este tipo de informaciones se encuentran entre los 28 titulares de medios de comunicación de diversa fiabilidad que Nadia Brashier y otros otros científicos recopilaron para combatir las noticias falsas. Sus resultados se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).