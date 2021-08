El «cómo se hizo» de los robots Atlas haciendo parkour es tanto o más inquietante e interesante que el propio vídeo

Porque golpes y tomas falsas se ven unas cuantas. Los robots se fostian espectacularmente en 2:00, 2:07 y otros momentos que no quedan grabados en la toma final. En 2:35 hay otra llamativa toma de un robot levantándose del suelo por sí mismo como diciendo «¡mierda, me he caído, vamos pa’rriba otra vez!» Dicen que el trabajo más complicado es grabarlo todo en una sola toma (plano-secuencia) y hacer que ambos robots ejecuten coreografías de forma simultánea.