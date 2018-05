Cómo se hizo esta impresionante fotografía: acróbatas a más de 300 metros de altura en la cima del Empire State Building

Durante algún tiempo se rumoreó que la espectacular instantánea era falsa. No sería descabellado, al fin y al cabo, lo que vemos es tremendo: tres tipos subidos en lo alto del Empire State Building arriesgando sus vidas por no se sabe muy bien qué. Resulta que la toma no solo es real, sino que forma parte de la historia. Esta hazaña, probablemente una de las más grandes bajo esta modalidad, tuvo lugar el 21 de agosto de 1934. A los artistas se les pidió nada menos que realizar equilibrismo sobre la repisa del Empire State Building en Manhattan.