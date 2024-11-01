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Como hacer un DIORAMA casa HOBBIT en un marco de fotos

Como hacer un DIORAMA casa HOBBIT en un marco de fotos

Video tutorial que explica como hacer una casa Hobbit en miniatura dentro de un marco de fotos para decorar y colgar de la pared.

| etiquetas: hobbit , diorama , decoracion
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1 comentarios
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
En un agujero en el suelo un marco de fotos, vivía un hobbit
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menéame