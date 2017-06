¿Cómo funciona un grupo de investigación?

¿Se aprovechan los directores de los grupos de investigación del trabajo de sus colaboradores? ¿Aparece injustamente su nombre en todos los artículos aunque no hayan participado en la obtención de resultados? ¿Hinchan sus currículums a costa del trabajo de los demás? En los últimos días he escuchado muchos comentarios negativos acerca del papel de los investigadores principales de grupos científicos, procediendo la mayoría de jóvenes que acaban de comenzar su carrera. Como no estoy de acuerdo con muchos, he decidido escribir este artículo.