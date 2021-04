Cómo evitar ser víctima del SMS que se hace pasar por DHL y otras empresas de transporte

Extrema la precaución ante cualquier SMS que no estés esperando. Las empresas de transporte nunca obligan a instalar una aplicación para comprobar los pedidos. Si la web a la que accedes no te pone la información de seguimiento ponte en alerta. La mejor manera de evitar una estafa por SMS es no hacer caso a los mensajes de texto que te lleguen y seguir los pedidos desde la página donde los compraste. Activa la protección contra Spam de tu app de mensajes.