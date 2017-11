Cómo se entrevista a un neonazi

Gary Younge, periodista de The Guardian, da una breve clase sobre cómo se entrevista a un dirigente de un grupo neonazi, el muy conocido en EEUU Richard Spencer. Si la entrevista no parece exactamente una entrevista de pregunta y respuesta es porque Younge no pretendía que fuera así y porque Spencer se dedicó a provocarle con algunas de sus ideas habituales, como la de que los africanos que fueron secuestrados en sus países y trasladados encadenados para convertirse en mano de obra esclava salieron beneficiados por el cambio de aires.