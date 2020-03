Cómo dejar de tocarte la cara y evitar que tus hijos lo hagan

A medida que el número de casos confirmados de coronavirus en el mundo sigue aumentando y acercándose a niveles de pandemia, la gente hace lo que puede para no contraer el COVID-19 siguiendo los consejos de los expertos. Muchas personas están llevando las medidas de seguridad más allá de lo necesario, pero no hay que olvidar que la mejor receta para evitar contagios es lavarse las manos y no tocarse la cara. Lavarse las manos es sencillo, dejar de tocarse la cara es un desafío, pero conseguir que tus hijos tampoco lo hagan es casi imposible.