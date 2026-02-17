edición general
1 meneos
2 clics

Cómo defender la libertad en la era de la seducción algorítmica

Durante mucho tiempo imaginamos que nos dirigíamos hacia una distopía de corte orwelliano, un escenario de control visible y represión abierta. Sin embargo, lo que ha terminado imponiéndose es una distopía del soma: no se nos prohíbe, se nos administra placer. Es como si nos hubieran colocado unas gafas con el campo de visión restringido; creemos mirar libremente, pero el encuadre ya está decidido y, poco a poco, todos transitamos por trayectorias muy similares.

| etiquetas: orwell , huxley , 1984 , un mundo feliz , distopías
1 0 0 K 11 Inteligencia
sin comentarios
1 0 0 K 11 Inteligencia

menéame