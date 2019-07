Cómo cagar o mear en público en España sin que te multen

Buscas un sitio decente, todo lo decente que se pueda, miras a ambos lados, te bajas los pantalones y fijas tu mirada en un punto impreciso de justo enfrente: el coche que está aparcado delante tuyo. Plof. Aliviado por fin. Es entonces cuando lo ves: un policía municipal camina tranquilamente hacia ti sacando su boli y su taco de multras mientras todavía no has sacado el pañuelo de papel con el que ibas a limpiarte el culo. ¿Realmente te pueden multar por haber tenido un retortijón y no haber sido a tiempo de llegar a un baño?