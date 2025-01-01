edición general
5 meneos
38 clics
Cómo bañar a tu rana mascota [ENG]

Cómo bañar a tu rana mascota [ENG]

En normales circunstancias nunca deberías bañar a una rana sino dejar que ella se bañe sola. Para conseguirlo, busca un bol que cubra a la rana pero que no sea demasiado profunda, para que pueda salir del bol. Usa agua no clorada, no uses agua del grifo ya que las ranas son sensibles al cloro. Como a las ranas les gusta disfrutar de su baño, encontrará heces y restos de comida en el bol. Por ello, asegúrate de limpiar bien el bol después de cada uso.

| etiquetas: baño , rana , mascota
4 1 0 K 39 cultura
6 comentarios
4 1 0 K 39 cultura
Moixa #1 Moixa
Una rana no debería ser una mascota. Es un animal salvaje, no un juguete
6 K 83
Pacman #2 Pacman *
#1 cierto. Mejor un sapo

/BladeRunner

Cc #3
También sapos :-D
1 K 29
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 todo animal es salvaje hasta que se le doméstica

Al menos la rana no se caga en el parque
0 K 8
#5 k-loc
#1 Premio al comentario más sensato en muchísimo tiempo. Felicitaciones.
#4 ¿Es necesario tener una rana? ¿Qué aporta? ¿Domesticarla? Ya me respondo yo: no es necesario.
0 K 7
victorjba #3 victorjba
Y no darle lametazos xD
1 K 29
#6 morado
Lo mejor es retirar primero la piel y lavarla con agua fría.

Después hay que llenar una olla con agua suficiente para cubrir a la rana.

Añade sal, hierbas aromáticas (perejil, laurel, tomillo) y algunas verduras (cebolla, apio, zanahoria) para darle sabor.

Lleva el agua a ebullición, luego baja el fuego para mantener un hervor suave.

Cocina durante unos 15–20 minutos, hasta que la carne esté opaca y tierna.

Te aseguro que así está exquisita!
0 K 6

menéame