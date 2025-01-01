Cómo bañar a tu rana mascota [ENG]

En normales circunstancias nunca deberías bañar a una rana sino dejar que ella se bañe sola. Para conseguirlo, busca un bol que cubra a la rana pero que no sea demasiado profunda, para que pueda salir del bol. Usa agua no clorada, no uses agua del grifo ya que las ranas son sensibles al cloro. Como a las ranas les gusta disfrutar de su baño, encontrará heces y restos de comida en el bol. Por ello, asegúrate de limpiar bien el bol después de cada uso.
| etiquetas: baño , rana , mascota
/BladeRunner
Cc #3
También sapos
Al menos la rana no se caga en el parque
#4 ¿Es necesario tener una rana? ¿Qué aporta? ¿Domesticarla? Ya me respondo yo: no es necesario.
Después hay que llenar una olla con agua suficiente para cubrir a la rana.
Añade sal, hierbas aromáticas (perejil, laurel, tomillo) y algunas verduras (cebolla, apio, zanahoria) para darle sabor.
Lleva el agua a ebullición, luego baja el fuego para mantener un hervor suave.
Cocina durante unos 15–20 minutos, hasta que la carne esté opaca y tierna.
Te aseguro que así está exquisita!