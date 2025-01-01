Cómo bañar a tu rana mascota [ENG]

En normales circunstancias nunca deberías bañar a una rana sino dejar que ella se bañe sola. Para conseguirlo, busca un bol que cubra a la rana pero que no sea demasiado profunda, para que pueda salir del bol. Usa agua no clorada, no uses agua del grifo ya que las ranas son sensibles al cloro. Como a las ranas les gusta disfrutar de su baño, encontrará heces y restos de comida en el bol. Por ello, asegúrate de limpiar bien el bol después de cada uso.