¿Cómo se amaña el concurso para elegir al director de un museo?

En Murcia se utiliza una frase que define a la perfección lo que en este artículo se contará: mientras rule no es chamba. Esta historia es el cáncer de España, lo que nos mantiene como un país aún lejos de las potencias europeas: demasiada gente ocupa puestos que no merece. Estamos acostumbrados a que pase en política por el clientelismo que sitúa en los puestos de poder no a los más valiosos sino a los más fieles, algo idéntico a la endogamia universitaria. Pero, ¿es posible manipular los concursos públicos? Sí. Veamos cómo hacerlo.