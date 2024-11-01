¿Cómo te afecta? - Por qué es tan peligroso el fentanilo  

La droga que más estragos causa actualmente en Estados Unidos tiene unos efectos devastadores sobre el organismo. Y la crisis del fentanilo amenaza con expandirse también a América Latina. ¿Te has preguntado por qué muchas de las personas que consumen fentanilo se quedan como paralizadas en posturas extrañas, con la cabeza y los brazos colgando mientras están de pie? A esta sustancia se la conoce como la “droga zombi” por efectos como ese en el organismo. En este episodio de Cómo te afecta veremos qué es exactamente el fentanilo y cuáles son...