¿Cómo te afecta? - Por qué es tan peligroso el fentanilo  

La droga que más estragos causa actualmente en Estados Unidos tiene unos efectos devastadores sobre el organismo. Y la crisis del fentanilo amenaza con expandirse también a América Latina. ¿Te has preguntado por qué muchas de las personas que consumen fentanilo se quedan como paralizadas en posturas extrañas, con la cabeza y los brazos colgando mientras están de pie? A esta sustancia se la conoce como la “droga zombi” por efectos como ese en el organismo. En este episodio de Cómo te afecta veremos qué es exactamente el fentanilo y cuáles son...

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El principal país donde se produce el Fentanilo es Mexico.
#2 Kyramar
A un amigo mio se la receta el médico porque tiene un tumor maligno inoperable en la cabeza, tiene muchos dolores. Pero vamos siempre que lo he visitado no le he visto paralizado ni en posturas extrañas.
