La comisión Europea no duda de que el juicio del 1-o será justo. [CAT]

La Comisión Europea dice que "no tiene motivos para dudar" que el juicio contra los líderes independentistas por la organización del referéndum del 1-O será "justo". En una respuesta parlamentaria a los eurodiputados de ERC Josep Maria Terricabras y Jordi Solé, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, asegura que no hay "motivos para dudar de que el derecho a un juicio justo está garantizado" en España y defiende que no tiene indicios de "vulneraciones del principio de separación de poderes en España".