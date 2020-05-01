Cómic de ayer, hoy y siempre: Revista Bichos de Josep Maria Beà con Jaime Martín y Miguel Francisco / Intermagen / CGE  

En Garibolo destacaba con su dibujo moderno el arte de Ramón María Casanyes con la serie Paco Tecla y Lafayette. En asociación con la Editorial Intermagen, propiedad del gran dibujante Josep Maria Beà, nació en 1986 uno de los tebeos más extraños: Bichos. (...) La revista se forjó dentro de Bruguera y salió publicado un solo número titulado Montruos & CO antes de cerrar la editorial. El proyecto siguió adelante con el nombre de Bichos en manos de la dirección de Josep Maria Beà con su editorial Intermagen