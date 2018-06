Comer de menú: diez alimentos que debemos evitar a toda costa  

Comer de menú a diario puede ser una actividad de alto riesgo y no solo para nuestros bolsillos; también nuestra salud se puede ver resentida si no sabemos escoger adecuadamente y caemos en alimentos altos en grasas, azúcares, aceites industriales, etc. A continuación te explicamos los diez tips de la clásica comida de menú española en los que no debes caer, al menos con asiduidad si quieres entrar en el bañador este verano.