Colombia incauta 18 toneladas de cocaína cerca de Canarias en su pulso con Trump

Petro subrayó además en su cuenta de X que ambos dispositivos se completaron "sin un solo muerto".

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
¿Nuestras canarias?
ochoceros #2 ochoceros
#1 Ya tiene excusa para la invasión :troll:
