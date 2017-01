“La Colmena” y otros enemas

Y, haciendo memoria, no soy capaz de recordar ni a una sóla persona de mi generación, escriba o no, que me haya dicho jamás que debo leer algo de Cela. No hablemos ya sobre cuestiones de aprender de su estilo o su ritmo. Camilo José Cela es, con mucha probabilidad, uno de esos personajes por antonomasia al que se venera y respeta perse sin detenerse a pensar. «Tío, que es Nobel de Literatura» es una de las frases más escuchadas para contrarrestar una crítica hacia su labor como escritor. Y esto en sí ya dice mucho de quienes le defienden.