El Colegio de Médicos de la Región cree que vacunar la personal de la Consejería no incumple...

.. "ningún protocolo". El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Murcia ha considerado que el hecho de haber vacunado al personal de la Consejería de Salud y al personal administrativo, después de haberlo ofrecido a todos los que están en primera línea, "no incumple "ningún protocolo". "Lo correcto es vacunar a todo el personal relacionado con la Sanidad" y ha puntualizado que, "no solo es el personal sanitario, sino que hay mucho personal no sanitario que está directamente implicado en la gestión y en el trabajo de equipo".