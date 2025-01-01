edición general
Los colectivos y su influencia en el poder en Venezuela

La tensión ha inundado Caracas desde la madrugada del 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y llevados a prisión en Estados Unidos. En respuesta, hombres armados con los rostros cubiertos por pasamontañas se han volcado a las calles de la capital. Videos compartidos en chats de WhatsApp y redes sociales muestran a decenas de hombres patrullando por la ciudad en motos, con armas largas en sus espaldas. Otros videos los ubican custodiando los alrededores de importantes sitios del Chavismo...

Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Esto es un país democrático, Venezuela, en el que el gobierno "democrático" crea una milicia de paramilitares armada para intimidar, secuestrar y asesinar a los venezolanos.
Algunos todavía tienen la poca vergüenza de defender al chavismo y sus maravillosas creaciones.  media
Findeton #8 Findeton
#6 Te recomiendo estudiar historia. Presidentes de la transición española:

- Carlos Arias Navarro, el carnicero de Málaga.
- Adolfo Suárez, presidente de la Falange.
- Leopoldo Calvo-Sotelo presidente de RENFE en el franquismo.
meroespectador #10 meroespectador
#8 ¿quien?
meroespectador #2 meroespectador
A Trump le parece bien.
Findeton #3 Findeton
#2 Más bien a Iglesias, Monedero y compañía les parece bien.
meroespectador #6 meroespectador
#3 Iglesias o Monedero no han podido acabar con el Chavismo, Trump si... y no ha querido. Ahora hay señores en motocicleta armados defendiendo los privilegios del petróleo de Trump, por órdenes del gobierno, por encima de los intereses del país.
sotillo #7 sotillo
#3 Seguro que tienes esas declaraciones
#4 concentrado
#2 A Trump, le da igual, si obtiene el petróleo que tiene en mente. Como también le da igual que un antiguo miembro del ISIS está mando de Siria, ya que de allí también saca petróleo. Las únicas ideologías de los emperadores son el poder y el $.
sotillo #5 sotillo
#2 Ya lo hace el en EEUU con el ICE
