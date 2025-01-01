Los colectivos y su influencia en el poder en Venezuela

La tensión ha inundado Caracas desde la madrugada del 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y llevados a prisión en Estados Unidos. En respuesta, hombres armados con los rostros cubiertos por pasamontañas se han volcado a las calles de la capital. Videos compartidos en chats de WhatsApp y redes sociales muestran a decenas de hombres patrullando por la ciudad en motos, con armas largas en sus espaldas. Otros videos los ubican custodiando los alrededores de importantes sitios del Chavismo...