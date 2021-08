La colección Star Wars Vintage de Disney Plus España trae consigo la continua polémica por el doblaje

El viernes Disney Plus España estrenaba algunos contenidos clásicos de Star Wars. Los suscriptores lo celebraban sin embargo, su entusiasmo se encontró con una vieja práctica que Disney+ lleva a cabo con demasiada frecuencia: Muchos de los contenidos estaban disponibles solo en inglés y no cuentan con su doblaje original en castellano, lo que inició una nueva oleada de críticas ya que no es la primera vez que nos encontramos con esta jugada por parte de Disney+ España. Series de Marvel de los 90 como X-Men o Spider-Man tienen el mismo problema