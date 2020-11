Colau pide no comprar en Amazon y la compañía responde que trabaja con 2.000 pymes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha animado este jueves a la ciudadanía a no comprar "en Amazon, ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad" (REL: menea.me/216um ). La compañía ha respondido en un comunicado que "trabaja con más de 2.000 pequeñas empresas y comerciantes en Cataluña, que lidera el ranking de comunidades con más pymes que venden" en sus tiendas. La compañía también ha destacado que tiene un Centro de Desarrollo de Software en Barcelona.