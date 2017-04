Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: La amenaza de los pisos turísticos

Gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que además no contribuye, a través de impuestos, a cubrir los gastos extras que implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.