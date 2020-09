Colapso administrativo: colas y desesperación en las oficinas del paro

“Ya te llamarán, me dicen. Y aseguran que pueden tardar dos meses. ¡Dos meses! Yo no tengo ni para pagar el alquiler y he reducido los gastos hasta para comer”. Romina está desesperada y se ha plantado ante una oficina del Servicio Público del Empleo Estatal (SEPE). Esta mujer, de 38, años trabajaba gestionando cobros hasta que la mandaron al paro hace un par de meses.