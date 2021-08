El COE protesta por la eliminación de Gabriel Escobar: "No lo podemos entender"

Perdió por 29 a 28 en un combate muy igualado que se decidió en el último asalto. Ni él ni el Comité Olímpico Español entendieron la decisión. "No sé qué hacer... Se han cargado varios años de trabajo", expresó el de Leganés tras la pelea. "Es injusto, yo me siento ganador", continuó. El COE, por su parte, publicó un claro mensaje en sus redes sociales: "No lo podemos entender... Escobar cae en cuartos de final ante su rival de Kazajistán con una decisión más que discutible".