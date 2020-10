Cobra Kai y el regreso al pasado

En 1984 llegó a las salas de cine The Karate Kid, o sencillamente: Karate Kid, como se tituló en España. Forma parte de esa época en la que el cine tocó techo de esplendor, cuando no se miraba con lupa cada detalle o cada fallo, y el público sencillamente se dejaba llevar, disfrutaba y no se pasaba el metraje completo dándole forma a la crítica más destructiva posible que, a la postre, redactaría en un foro de Internet.