La coartada autoexculpatoria clásica de los hombres ante el acoso sexual

Uno escucha al todavía gobernador de Nueva York y no tiene la sensación de estar ante un machista arrepentido, ante un acosador avergonzado. ¡Qué va! Uno le escucha, atiende a sus argumentos y entiende que su explicación es la coartada clásica, la excusa de los machistas de toda la vida. Decía ayer Andrew Cuomo que en su mente nunca había sentido que cruzara ninguna línea, lo mismo que han dicho muchos antes. Que no se había dado cuenta de cómo se estaban redibujando esas fronteras, que hay cambios generacionales que no supo apreciar.