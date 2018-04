La cleptomanía de Cifuentes en el colegio mayor: "Desaparecían bolsos de marca, solo podía ser ella"

Primero fueron unos pendientes de bisutería. Luego una bufanda marca Burberry guardada para el invierno. El rumor de los pequeños robos, de cosas que desaparecían de las habitaciones de las colegialas sin que nadie supiera su paradero, corrió como la pólvora [...] Vivía junto a su familia en el piso destinado al director del centro: el cargo que Cristina Cifuentes ocupó desde 1995 y abandonó tras las acusaciones de varias alumnas que la relacionaron con hurtos. Cuando se marchó, dijo: "No me echan las colegialas, me voy yo".