Cláusula suelo: cómo y qué reclamar

Lo que haría un buen abogado: Lo primero, si eres tu el que vas a reclamar,acudirás a un juicio declarativo.Y en ese caso, no vas a reclamar solo la nulidad de la “cláusula suelo” y nada más,sino que tu abogado reclamará todas las que entienda que son nulas.Yo solo he visto contratos sin cláusulas nulas en algún caso de préstamos a trabajadores del propio banco,pero muy pocos,es decir,no hay escritura que no contenga cláusulas nulas, más de una cláusula en nula, digo. Eso te garantiza que no te van a condenar en costas...