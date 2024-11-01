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Clamor ciudadano contra la privatización del agua en Siero: «Se ha gastado más dinero en pitufos que en mejorar la red»
Cientos de vecinos se concentran ante el Ayuntamiento en La Pola para frenar una externalización por una política «premeditada» del PSOE
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Uge1966
Jamás debería permitirse privatizar el agua. Lo haga el PSOE o su porquero.
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astur365_628eed2f50e0f
Otra mayoría absoluta para Cepi
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